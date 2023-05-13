İYİP’ten seçimden 1 gün önce çağrı: 'Uyarıyoruz, kimse tevessül etmesin...'

Türkiye 14 Mayıs pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı hem de 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerini gerçekleştirecek. Seçime saatler kaldı. İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu kritik seçimin 1 gün öncesinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"Kavga ve düşmanlık diline izin vermeyeceğiz" diyen Zorlu, provokasyona karşı uyardı. AKP iktidarının seçimlere 'darbe' dediğini hatırlattı.

'Kimse milli iradeyi hedef alacak girişimler tevessül etmesin'

Zorlu, "Uyarıyoruz kimse milli iradeyi hedef alacak yaklaşım ve girişimler tevessül etmesin. Yarın sandıktan kim çıkarsa çıksın neticenin milletimizin iradesi olarak her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olacağının altını çizmek istiyoruz. Bu vahim gidişat karşısında 14 Mayıs tarihi milletimizin son çıkışı olacaktır. İYİ Parti olarak milletimizin emniyet sigortasıyız" diye konuştu.

Zorlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Vatanımızın dört bir tarafında ayrım gözetmeksizin şu tarihi çağrıyı yapmak istiyoruz. 21 yıllık AKP iktidarıyla birlikte ülkemiz karanlığa, derin yoksulluğa sürükleniyor. Nice kesimler hayat pahalılığı sarmalıyla mücadele ediyor. AKP iktidarı 12 yıl önce 2023 hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığı gibi 2018 seçimlerindeki taahhütleri gerçekleştiremedi. Büyük vaatle getirdikleri yönetim sistemi gece yarısı kararnameleriyle tek kişinin vicdanına bırakılmış, kurumların içi boşaltılmıştır. Köksüz, plansız günü birlik kararlarla topraklarımız bir hendek haline gelmiştir. Dış politikada ise zikzaklar, tutarsızlıklarla dolu iktidar birikintisi Türk milletinin itibarını geriye götürmüştür.

2018'de uygulamaya konulan sistemin işlemediğini gösteriyor. Genel Başkanımızın ve parti kadromuzun bu sistemin gelmemesi için verdiği mücadele tarihin haklı sayfasına yazılmıştır. İnsanımızın özgürlük alanı korku iklimine sıkıştırmak istenmiştir. İnsanların oy verme iradesi korku anlayışıyla geriye götürülmek isteniyor. AKP iktidarı seçimlere darbe girişimi demekle yetinmemiş milletin iradesi sindirilmek istenmiştir."

'Provokasyon ihbarları milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir'

"Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı suikast ihbarıyla çelik yelekle milletimizle buluşturmak zorunda bırakılmıştır. Yarınki seçimlere yönelik bir takım provokasyon ihbarları milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir.

Uyarıyoruz kimse milli iradeyi hedef alacak yaklaşım ve girişimler tevessül etmesin. Yarın sandıktan kim çıkarsa çıksın neticenin milletimizin iradesi olarak her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olacağının altını çizmek istiyoruz. Bu vahim gidişat karşısında 14 Mayıs tarihi milletimizin son çıkışı olacaktır."