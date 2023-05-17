İYİP'ten seçim sonrası ilk açıklama

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur" diyen Zorlu ikinci turda Millet İttifakı'nın kazanacağını söyledi.

Zorlu "Geçersiz ve kullanılmayan oylar, ve ikinci tura kalamayan adayların oyları hesaba katıldığında yepyeni bir bakış açışının milletimizle buluşacağı bir seçim günü olacaktır" dedi.

Siyasi iktidarın tüm devlet kaynaklarını kullandığı ve kara propagandaya başvurduğu bir seçim sürecinin yaşandığını belirten Zorlu "Bu aşamada bize düşen en büyük görev millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak ve hızlıca 28 Mayıs'a elbirliğiyle hazırlanmaktır" diye konuştu.

YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmazlıklar olduğunu kaydeden İYİP Sözcüsü Zorlu "Dün saat 15 itibarıyla ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Binlerce itiraz yapıldı ve her bir oyun sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlayacağız. Mersin'de incelemeler devam ediyor. Maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak itirazlarımızın büyük kısmının YSK verilerine işlenmeye başladığını milletimizle paylaşmak istiyoruz" dedi.

'Oylarımızı muhafaza ettik'

Partisinin istediği oy oranına ulaşamadığını belirten Zorlu "Seçim sonuçları bağlamında, istediğimiz ve beklediğimiz oy oranına ulaşamasak da İYİ Parti olarak oylarımızı muhafaza ettiğimiz görülmektedir. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından 14 Mayıs'ta milli iradenin ortaya koyduğu neticenin kapsamlı bir analizini yaparak yol haritamızı millet iradesine en uygun şekilde belirleyeceğiz. Muhakkak ki İYİ Parti'nin hedefi iktidarı elde etmek ve ülke yönetimini üstlenmektir. Bundan sonra da hedeflerimizden zerre sapmadan, Genel Başkan'ımız Meral Akşener'in önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 11 günlük süreçte öncelikle ikinci tura odaklanacağız ve inşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanacağız. Ardından milletimizin tercihi ve çıkardığımız sonuçlar doğrultusunda yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu.

'Tek çıkış yolu bu denge görevinin iki ittifaka verilmesi'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13. cumhurbaşkanı olması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Zorlu yürütme görevini üstlenecek cumhurbaşkanı seçiminde milletin kararını henüz vermediğini anımsatarak şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki yürütme ve yasama organı arasında denge ve denetimi sağlamak adına milletimiz bu kez 28 Mayıs'ta yürütme gücünü Millet İttifakı'na verecektir. Çünkü AK Parti eliyle her geçen gün ağırlaşan ekonomik krizi ortadan kaldırmak, kontrolden çıkan yönetim anlayışını yeniden denetlenebilir hale getirmek, kullanılamaz hale gelen kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek, yerle bir edilmiş devlet ve bürokrasi sistemini liyakatli kadrolarla buluşturabilmek için ülkemizin tek çıkış yolu da bu denge görevinin iki ittifaka verilmesidir.

Hepimize düşen sorumluluk, ülkemizde tırmandırılan kutuplaşma iklimine ve süreci germek isteyen çevrelere rağmen 28 Mayıs günü demokrasinin kazanacağı sağduyu iklimini korumak, demokrasiyi taçlandırmak, ülkemizin birlik ve huzurunu korumaktır. Sonuçlar kesinleştiğinde, milletimizin iradesi ve takdiri her şeyin üzerindedir. Bize düşen, bu iradeyi en doğru şekilde değerlendirerek politikalarımızın gözden geçirilmesi ve millet iradesine uygun bir şekilde ilerleyebilmek, gelişebilmektir."