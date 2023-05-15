Akşener'den 'camı çerçeveyi indirdi' iddialarına fotoğraflı yanıt

Yeni Şafak gazetesi, seçim sonuçlarının ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in sinirlenip, bir genel merkez çalışına vurduğu ve camları kırdığını iddia etti.

'Sinir krizi' geçirdiği öne süren Akşener'in "Ben size kazanamayız demedim mi?" diyerek bir görevliye tokat attığı savunuldu. Yaşananların bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği de iddia eden haberde 'partililerin yoğun ısrarı üzerine' görüntülerin sildirildiği belirtildi.

İddiaların ardından Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, Akşener'le seçim sonuçları takip ettikleri fotoğrafı "Biz hep çok İYİYİZ" notuyla paylaştı.

Fotoğrafı alıntılayan Akşener'in danışmanı Murat İde, Yeni Şafak'ın haberini de ekleyerek "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel(!).. Sizi salaklar sizi" paylaşımını yaptı.