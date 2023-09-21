İYİP'ten Mustafa Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı teklifi

İYİP, İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Mustafa Sandal'a teklif götürdü. Mustafa Sandal karar vermek için süre istedi.

Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde Ankara’da İYİP Genel Merkezi'ne giderek İYİP Genel Başkanı Meral akşener ile bir araya gelmişti. Görüşmede Akşener'in, Sandal’a İYİP'ten Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmasını teklif ettiği öğrenildi. Sandal ise Akşener’den düşünmek için süre istedi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, söz konusu iddiayı doğrulayarak “Mustafa bey, genel başkanımızı ziyaret etti. Görüşmede bu konular konuşuldu. Halk tarafından sevilen bir sanatçı ve Beşiktaş’a çok yakışır. Kendisinin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmasını çok isteriz” ifadesini kullandı.