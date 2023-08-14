İYİP'ten MHP'nin çağrısına bir yanıt daha: 'Bir tutarsızlık yok mu?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimler öncesinde İYİP'e yaptığı "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısını değerlendiren İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Komşuluk kavramı kullanıldı ama bunun hemen ardından yakışıksız ifadeler, hakaretler..." dedi.

İYİP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Zorlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın İYİP'e yönelik sözlerini ve Bahçeli'nin yerel seçimlere ilişkin ittifak çağrısını değerlendirdi.

AKP'li Dağ'a yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ’nün yanı değildir" açıklaması hakkında konuşan Zorlu, "Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce iyi tanımıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ve PKK ile yan yana getirilemez, ilişkilendirilemez" dedi.

'Bir tutarsızlık yok mu?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİP'e yönelik ittifak çağrısı hakkında da konuşan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda açıklamamız çok netti. Sayın Bahçeli'nin doğrudan olmasa da çağrısına, kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik.

Orada bir 'komşuluk' kavramı kullanıldı ama bunun hemen ardından MHP'nin bazı yetkililerinin partimizin varlık sebebiyle misyonuyla, duruşuyla, kadrolarıyla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler... İşte burada bir tutarsızlık var mı yok mu bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isterim. Asla bu iddiaları ve isnatları kabul etmiyoruz."