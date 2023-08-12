Bahçeli'nin İYİP'e çağrısının ardından MHP'den açıklama: 'Reddederek en büyük yanlışa düştü'

İYİP'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimler öncesinde yaptığı ittifak çağrısını reddetmesinin ardından açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet; faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır" dedi.

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına ilettiği mesaj ile İYİP'e yerel seçimlerde ittifak çağrısında bulunmuştu. Çağrıda, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerine yer verilmişti.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bahçeli’nin çağrısına “Milliyetçileri, vatanseverleri, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz” yanıtını verirken, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok ise "Eğer milletin lehine hareket etmek istiyorsanız gelin bizimle beraber hareket edin. Milletin hayrına hareket eden İYİ Parti’nin yanında yer alın, IMF politikalarını uygulayan AK Parti’yi terk edin" çağrısında bulunmuştu.

'Aslını inkâr çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi'

Bahçeli'nin söz konusu çağrısına yönelik İYİP'li yöneticiler tarafından yapılan olumsuz dönüşlerin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da konuya dair açıklamada bulundu.

Yalçın, yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin samimi ve yürekten çağrısına İP cephesinden yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkâr çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi" ifadelerini kullandı.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyon'da yapacağı konuşmanın 'siyasette önemli bir başlangıç' olacağını söylemesini de değerlendiren Yalçın, "26 Ağustos söylentisi çıkarma çabası, bu tarih üzerinden merak uyandırmaya çalışma gayreti; İP’in şimdi de MHP kopyacılığına, MHP taklitçiliğine soyunduğunun göstergesi…" dedi.

Yalçın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin samimi ve yürekten çağrısına İP cephesinden yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkâr çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi.

Kendini köksüzlüğe mahkûm etmiş ve siyasi ikbalini CHP’ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP’ye ve millete milliyetçilik taslanmasıysa bir başka garabet…

'İnandırıcılığını büsbütün yitirdi'

İP, bugüne kadar birçok hatalı siyasi manevra yaptı ve millet nezdinde zaten zayıf olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi. Bunlardan biri, altılı masaya efelenip tıpış tıpış yeniden aralarına dönmesi oldu. Bu, utanç verici bir ricat tablosuydu.

İP’in bir diğer yanlış siyasi manevrası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için çaba göstermesi oldu. Ayrıca zillet ittifakında kalarak başta HDP olmak üzere bütün şer cephesinin Meclis aritmetiği bakımından önünü açan bir iş birliği ve ihanet adımında ısrar etmesiydi.

'Reddederek en büyük yanlışa düştü'

İP taifesi şimdi de Genel Başkanımızın 'memleket hayrına' yaptığı 'Bizim mahalleye gelin. Yurt edindiğiniz politik semt, tekin değil. Terörist ve hain kaynıyor. Güvenilir komşular edinin. Güvenli limana demirleyin.' kabilinden çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, söz konusu davetiyle İP’e aslında ayna tuttu. Bu aynaya sırtını dönen sadece kendini inkâr etmekle kalmaz; aynı zamanda kurumsal kimlik oluşturma, kuyruk ve yancı olmaktan kurtulup duruşuna çekidüzen verme çabalarını sekteye uğratır.

Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet; faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır.

'26 Ağustos’un da şimdiden fos çıkacağının işareti…'

İP’liler şimdi yeni bir şüpheli oyun peşinde ve her sorana 26 Ağustos’u adres gösteriyor. Büyük Taarruz’un başlangıcı olan 26 Ağustos, hürriyet ve bağımsızlığa giden yolda müstevlilere vurulan son büyük darbenin tarihi… Burada ricat eden, düşman...

İP ise siyasi taarruz nedir bilmez. Zaten gerek politik yolculuklarında, gerekse altılı masa maceralarında kargayı kılavuz yaptıkları için sürekli ricat ettiler.

Yani MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin hayırlı siyasi hamlesine dönük peşin hükümlü reddiye, 26 Ağustos’un da şimdiden fos çıkacağının işareti…

Ayrıca Türk tarihiyle ilgili önemli gün ve takvimleri zaman zaman ilham kaynağı ittihaz ederek siyasi mesaj verme geleneği İP’e ait değil. 26 Ağustos söylentisi çıkarma çabası, bu tarih üzerinden merak uyandırmaya çalışma gayreti; İP’in şimdi de MHP kopyacılığına, MHP taklitçiliğine soyunduğunun göstergesi…

Oysa asıl varken milletimiz kötü kopyaya veya ucuz taklide itibar etmez. MHP, Türk milliyetçiliğinin alemdarı ve Türk dünyasının en büyük umududur. MHP; Türk milliyetçiliği davasının hem müessisi, hem kutup yıldızı, hem de de başat aktörüdür. Mukallit politikalarıyla bu gerçek değiştirilemez."