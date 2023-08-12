İYİP’ten Bahçeli'ye yanıt: AK Parti’yi terk edin, bizim yanımızda yer alın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimler öncesi eski MHP’lilerin kurduğu İYİP’e yaptığı işbirliği çağrısına yeni bir cevap geldi.

Daha önce İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bahçeli’nin “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” şeklindeki çağrısına “Milliyetçileri, vatanseverleri, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz” yanıtını vermişti.

Bahçeli’nin çağrısına bir yanıt da İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok’tan geldi. T24’ten Eray Görgülü’ye konuşan Üçok, MHP’yi İYİP’in yanına çağırdı.

MHP’nin Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde kazanamayacağına inandığını belirten Üçok, “Zaten kazanması da imkansız. Ekonomide son alınan kararlar, millette yılgınlık yarattı ve pişmanlık oluşturdu. Şimdi İYİ Parti’yi kendilerince ‘milletin hayrına’ gibi ifadelerle süsledikleri çağrı ile yanlarına bekliyorlar. İşin aslı kazanamayacaklarını artık görüyorlar. Bu nedenle daveti yapıyorlar” dedi.

‘Biz yepyeni bir partiyiz’

İYİP’in şu anda Türkiye’nin en güçlü merkez sağ partisi olduğunu iddia eden Üçok, şöyle devam etti:

“Partimizde milliyetçi kökenli çok arkadaşımız var. Bizim gibi Atatürkçüler var, Doğru Yol’dan, ANAP’tan gelenler var, bir de sosyal demokratlar var. Dolayısıyla MHP’nin bir parçası gibi görmeleri çok yanlış, biz yepyeni bir partiyiz. Bizim Divan teşkilatımıza baksanız partimizin nasıl bir Türkiye karması olduğunu görürsünüz. MHP madem milletin hayrına bir iş yapmak istiyor, neden IMF lehine politikalar uygulayan Cumhur İttifakı kararlarına ortak oluyor?

‘IMF politikalarını uygulayan AK Parti’yi terk edin’

Özellikle seçim sonrasında başta memur, emekli ve çalışan, iş insanları olmak üzere hepimiz gördük, Cumhur İttifakı’nın millet hayrına hiçbir icraatı yok. Biz de diyoruz ki; eğer milletin lehine hareket etmek istiyorsanız gelin bizimle beraber hareket edin. Milletin hayrına hareket eden İYİ Parti’nin yanında yer alın, IMF politikalarını uygulayan AK Parti’yi terk edin. Özellikle tekrar belirtmek isterim.

MHP’den ayrı bir partiyiz, MHP’nin devamı olan bir parti de değiliz. Onlar da ‘gelin bize katılın’ gibi bir çağrının gerçekçi olmadığını gördüler ve şimdi de seçimde ‘komşu olalım’ gibi söylem değişikliğine gitmeleri bunun bir ispatıdır. Türk milletinin aleyhine kararlara ortaklık eden bir parti ile işbirliği yapmamız mümkün değildir. Ancak onlar bizim Türk milleti lehine olan anlayışımıza yaklaştıkları takdirde milletin hayrına hareket eder noktaya geldikleri takdirde sayın Genel Başkanımızın çağrısına katılmaları gerekir.”