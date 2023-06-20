İYİP'ten memur ve emekli maaşı için kanun teklifi

İYİP Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, memurların taban maaşının asgari ücrete endekslenerek en düşük memur maaşının 36 bin 950, en düşük emekli aylığının da 26 bin 830 liraya çıkarılması için kanun teklifi verdi. Poyraz, “Yıllardır göstermelik enflasyon oranları üzerinden hiçbir refah payı almaksızın sözde maaş artışları neticesinde, memur ve emeklilerin alım düzeylerinin önceki yıllara göre kabul edilemez bir şekilde düşmüştür” dedi.

Poyraz, memur maaşlarının ve emeklilerin aylıklarının artırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Bugün aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşının 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 7 bin 901 TL olduğunu hatırlatan Poyraz, kanun teklifiyle gelirleri enflasyonun gerisinde kalan memur ve emeklilerin biraz olsun nefes almalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Poyraz, “Mayıs ayı yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 33 bin 750 TL iken en düşük memur maaşının 22 bin TL olması için kanun teklifi sunacaklarını müjdeleyenlerle aynı ülkede yaşıyoruz ama maalesef aynı ülkeyi yaşamıyoruz” ifadesini kullandı.

En düşük emekli aylığının 26 bin 830 olması öngörüldü

Teklife göre, bugün açıklanan 13 bin 415 TL brüt asgari ücrete göre en düşük memur maaşının 36 bin 950 TL, en düşük emekli maaşı ise 26 bin 830 TL olması öngörüldü.

Poyraz, geçen günlerde de akademisyenlerin ve birinci sınıf hâkim ve savcıların maaşlarındaki eşitsizliğin giderilmesi için ve akademik personelin maaşlarında iyileştirme yapılması için kanun teklifi vermişti. (ANKA)