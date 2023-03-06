İYİP'ten masaya dönüş sinyali: Kurmaylardan dikkat çeken paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı. Bu Millet İttifakı'nda krize dönüşmüştü.
Bugün 5 liderin toplanacağı Millet İttifakı görüşmesi, İYİP ile uzlaşma görüşmeleri sebebiyle 1 saat ertelendi. İki büyükşehir belediye başkanı İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener ziyareti sonrasında İYİP Sözcüsü "İki belediye başkanı icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun" önerisinde bulundu.
Tüm bunların ardınan İYİP'in üst düzey kurmaylarından peş peşe açıklamalar geldi.
NEREDE KALMIŞTIK?😉☀️— Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) March 6, 2023
Şimdi, çok daha güçlü ve gür bir sesle! https://t.co/PRqc6xkvJo— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) March 6, 2023
Bugün Kandil, iyi şeyler olsun diye gayret ediyoruz. Az sabır.— Metin Ergun (@MetinErgun48) March 6, 2023
İYİ şeyler olacak.— Metin Ergun (@MetinErgun48) March 6, 2023
DEMİR LEYDİ 🇹🇷🇹🇷🇹🇷@meral_aksener— Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) March 6, 2023
TÜRKİYE İYİ OLACAK…