İYİP'ten masaya dönüş sinyali: Kurmaylardan dikkat çeken paylaşımlar

İYİP ve CHP arasında müzakere görüşmeleri sürerken İYİP'li kurmaydan dikkat çekici paylaşımlar peş peşe yapıldı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı. Bu Millet İttifakı'nda krize dönüşmüştü.

Bugün 5 liderin toplanacağı Millet İttifakı görüşmesi, İYİP ile uzlaşma görüşmeleri sebebiyle 1 saat ertelendi. İki büyükşehir belediye başkanı İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener ziyareti sonrasında İYİP Sözcüsü "İki belediye başkanı icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun" önerisinde bulundu.

Tüm bunların ardınan İYİP'in üst düzey kurmaylarından peş peşe açıklamalar geldi.

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