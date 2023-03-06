Akşener'e yakın isim 'anlaşıyoruz' dedi: 'Akşener toplantıya yüzde 90 katılacak'

Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyuran İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

Akşener’in aday olmaya çağırdığı Yavaş ile İmamoğlu, biraz önce Akşener ile görüşmek için İYİP GEnel Merkezi'ne gitti. İmamoğlu ve Yavaş’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla Akşener ile görüşmeye gittiği bildirildi.

Halk TV yayınında söz konusu buluşmaya ilişkin konuşan gazeteci İsmail Küçükkaya, "Meral Hanım'a çok yakın bir isim, 'Anlaşıyoruz' dedi. Meral Hanım'ın etrafında, partide de ağırlık bölüm 'Gidelim, masada olalım. Bu kadar hukukumuz var. İtiraz edeceksek bile kırdıklarımızı, döktüklerimizi toplayarak yapalım' görüşünde" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya'nın açıklaması şöyle:

"Şimdi şöyle, benim edindiğim birincisi Kemal Bey'e en az 7-8 önemli isim aracı olarak gitmiş 'Bu iş düzelsin, Meral Hanım gelsin, masaya otursun' diye. Kemal Bey hepsine 'Tamam' demiş. Şu bilgiyi vereceğim, toplantı tam 2'de başlamayacak. Saadet lideri küçük bir marj yaratmak için geciktiriyor toplantıyı. Akşener gelebilir.

Bana da şimdi bir mesaj geldi, ismini söylemeyeyim. Meral Hanım'a çok yakın bir isim, 'Anlaşıyoruz' dedi. Meral Hanım'ın etrafında, partide de ağırlık bölüm 'Gidelim, masada olalım. Bu kadar hukukumuz var. İtiraz edeceksek bile kırdıklarımızı, döktüklerimizi toplayarak yapalım' görüşünde."

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker ise kendisine kurmaylardan gelen mesajlardan yola çıkarak "Yüzde 90 Meral Akşener buraya gelecek" ifadesini kullandı.