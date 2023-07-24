İYİP'ten Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolüne ilişkin açıklama

İYİP Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan protokole ilişkin soruya yanıt verdi.

Zorlu “Biz en başından bu yana şu ilkeyi ayakta tutmaya çalıştık; seçim sonuçlarını göreceğiz, milletimiz bize ne söyleyecek. Oy oranları ortaya çıktıktan sonra eğer ülke yönetimi ittifaka verilmiş ise seçilecek Cumhurbaşkanı başkanlığında bu oy oranına göre hangi partilere hangi sayıda hangi bakanlıkların düşeceği konusundaki yol haritamızı ortaya koymuş olduk" dedi.

'Protokolden genel başkanımızın haberi yoktur'

Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programında ‘İki kişinin namusuna emanet edilmiş bir metin’ dediğini hatırlatan Zorlu, bu ifadenin önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır. Bu cümle gerçekten Türk siyasetinin bugünü ve yarınları için önemli ifadedir. Bununla birlikte yapılan protokolden genel başkanımızın haberi yoktur. O tarihte 7 maddelik bir mutabakat metni yayınlanmıştı. O gün bu metindeki yer alan ifadelerin bizim de politikalarımıza, milletimizin hassasiyetlerine aykırı olmadığından bahisle bunda bir sakınca görmediğimizi genel başkanımız milletimizle paylaştı. Ama henüz hangi bakanlıkların hangi partiye verilmesi kararlaştırılmamışken ortaya çıkan protokol elbette doğru olmadığını ortaya koyduk.”

'Yerel seçimlerin farklı işbirliklerine açık yapısı var'

Yerel seçimlere ilişkin sorulan soru üzerine ise Zorlu şunları kaydetti:

“Amacımız bu seçimlere girmek üzere hazırlanarak 81 ilde adaylarımızı çıkarma hedefiyle bütün teşkilatlarımızla bütünleşerek bu seçimlere hazırlanmaktır. İşbirliği kavramı Türk siyasetinde getirilen yeni sistemle hukuken mevcut olan bir durumdur. Farklı bir doğası var yerel seçimlerin, farklı işbirliklerine açık olan bir yapılanması var. Bununla ilgili önümüzdeki aylarda yetkili kurullarımızı değerlendirirler.”