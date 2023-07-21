İYİP'li Yılmaz: Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum

İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Millet İttifakı'nın seçimleri kaybettiğini ve kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını vurgulayan Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adaylığına engel olamadığı" için özür diledi.

CHP liderinin adaylık sürecindeki yöntemlerini de eleştiren Bilge Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi."