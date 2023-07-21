İddia: Kılıçdaroğlu Pazar gününe hazırlanıyor, kılıçlar açıktan çekilecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel seçimlerin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partililer ile gerçekleştirdiği toplantının sızdırılması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pazar günü (23 Temmuz) gerçekleşecek olan Parti Meclisi (PM) toplantısında 'değişim' talebinde bulunan isimlere yönelik sert bir konuşma yapacağı öne sürüldü.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in yazısına göre, Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü belediye başkanları ile Pazar günü ise Parti Meclisi toplantıları önem kazandı.

Kamuoyu önünde tartışmayacak

Erkin yazısında şunları ifade etti.

"İşte tam bu noktada bu cumartesi Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yapacağı toplantı ve pazar günkü CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı çok daha anlamlı hale geldi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun pazar günü 'değişimcilere' yönelik sert bir konuşma yapacağı, kılıçların açıktan çekileceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine 'Her şeyin farkındayım ve PM'deki sunuş konuşmamda ne olduğunu herkes görecek. Kamuoyu önünde tartışmaya gerek yok' dediği bilgisine ulaştım."