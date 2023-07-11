İYİP'ten 'İsveç' açıklaması: 'Kaygılarımızı giderecek somut çerçeve lazım'

İsveç'in NATO üyeliği sürecine dair açıklama yapan İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Önerimiz, katılım teklifinin TBMM'ye sevk edilmeden önce mutlaka kaygılarımızı giderecek somut ve gerçekçi bir çerçeveye kavuşturulması gerektiği yönündedir" dedi.

Zorlu; Türkiye, İsveç ve NATO arasında gerçekleşen üçlü görüşmeyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Görüşmeye dair dün yapılan açıklamayı Türkiye-NATO ilişkileri açısından ileriye doğru bir adım olarak değerlendirdiklerini söyleyen Zorlu, Türkiye'nin onay vermediği sürece NATO'nun yeni üyeler kabul edemeyeceğini de belirtti.

Açıklamasında,"Haklı gerekçe ve çekincelerimizi kararlı, tutarlı ve başarılı bir diplomasi ile uygulamak mümkünken, maalesef siyasi iktidarın yanlış tutumuyla bu meşru imkanı bir kez daha kaybetmiş olacağız" diyen Zorlu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevki konusunda ise şunları söyledi:

"Önerimiz, söz konusu katılım teklifinin TBMM'ye sevk edilmeden önce mutlaka yukarıda bahsettiğimiz kaygılarımızı giderecek somut ve gerçekçi bir çerçeveye kavuşturulması gerektiği yönündedir. Bu tespit ve çekincelerimiz doğrultusunda ilgili protokolün TBMM'ye gelmesinden önce milletimiz adına gerekli gördüğümüz bu hususlarda nasıl bir ilerleme kaydedildiğini dikkatle takip ederek değerlendirme yapacağımızı kamuoyumuza arz ederiz."