İYİP’ten istifa eden Beker'den ‘yurtlarda fuhuş' açıklaması: 'O emniyet müdürünü tanımam'

İYİP’ten istifa eden Adnan Beker istifasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Beker, İYİP’ten istifasını benzer iddialardan duyduğu rahatsızlığa bağladı.

İYİP’ten istifa eden Adnan Beker’in, Akşener’in fuhuş iddialarının merkezindeki otel sahibi polis müdürü ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Kulislerde İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in bu fuhuş oteli iddialarını Beker’in istifasının ardından dile getirmesi, Beker’e karşı verilmiş bir yanıt olarak ifade edilmişti. Beker sadece Akşener’in açıklamalarıyla değil, oğlu ve yeğeninin iki kadını darp iddiası ile de gündeme gelmişti.

Gazete Pencere'ye konuşan Adnan Beker, “Akşener’in fuhuş oteli sahibi emniyet müdürü iddiasını ortaya atma zamanlamasıyla Beker’in istifası arasında bağlantı var” iddialarına ilişkin adı geçen Emniyet Müdürü K.Ö.’yü tanımadığını, aralarında da bir alışveriş olmadığını söyledi.

Oğlu ve yeğeniyle ilgili iddialara yanıt verdi

Olayın bir buçuk yıl önce meydana geldiğini söyleyen Beker, oğlunun olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Yeğeniyle fotoğrafları yayınlanan kadınların kavga ettiklerini ancak kavganın karakola yansımadığını, olay meydana geldiğinde kendisinin de milletvekili olmadığını anlattı.

Söz konusu iddiaların yer aldığı haberde darp edilmiş halde karakola giden iki kadının saldırganlardan şikayetçi oldukları ancak şikayetin işleme konulmadığı, ifadeyi alan polisin de tayininin çıktığı öne sürülmüştü.

“Basit bir kavga gibi görünmüyor” sorusuna ise Beker, olayda tecavüz iddiasının bulunmadığını söyleyerek cevap verdi. Beker fotoğrafların resmi bir dosyada bulunmadığını, gençlerin birbirlerine attıkları mesajlardan alındığını iddia etti.

Hakkında son dönemde artan iddiaları İYİP’ten istifasına ve AKP’ye ya da MHP’ye geçecek olmasına bağladı Beker.

Adnan Beker hakkında başka iddialar da var

Petrol, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet yürüten Beker Şirketler Grubu’nun sahibi Adnan Beker hakkında başka iddialar da bulunuyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarından sonra kendisini eleştiren Adnan Beker’e ilişkin “Organize suç örgütü üyesi olmaktan yargılanmış, kömür mafyası diye adı Ankara’da çıkmış bir kişi. Oğlu seçilemedi, şimdi kendisi milletvekili oldu. Parasıyla milletvekilliği satın alan bir kişidir. Beni çok konuşturmasın” demişti.

'Osman Gökçek’le aynı araçta’

Adnan Beker’in eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile arasının iyi olduğu da iddialar arasında. Beker’in TBMM’deki yemin törenine AKP milletvekili Osman Gökçek'le aynı araçla geldiği de kulislerde konuşulmuştu.

Temayül yoklamasını bastığı iddia edilmişti

Adnan Beker’in seçim öncesinde İYİP’in Ankara’da temayül yoklamasını beraberindeki 30-40 kişiyle birlikte bastığı, o dönem Genel Başkan Yardımcısı olan Şenol Sunat’a saldırıldığı haberlere yansımıştı.