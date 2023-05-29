İYİP'ten istifa eden Ağıralioğlu: Sizin adınıza biz tekrar istifa edelim

Geçen aylarda İYİP'ten istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin uzun bir paylaşımda bulundu.

‘Yüzlerinde en ufak bir üzüntü ve mahcubiyet yok’

Muhalefete yüklenen Ağıralioğlu, ''Muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek? sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süreci sonrası İYİP'ten istifa eden Ağıralioğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Muhalefet liderlerinin seçim değerlendirme konuşmalarını dinledim. Ümitleri inkisara uğramış muhalefet seçmeninin üzüntüsünün, hissiyatının ve beklentisinin hilâfına, sorumluluk duygusuna dair hiçbir emare göremedim. Hiçbir öngörüleri tutmadı, hiçbir dedikleri gerçekleşmedi. Lâkin yüzlerinde en ufak bir üzüntü ve mahcubiyet yok! Milletin kaderiyle, değişim talebi için sandığa koşan muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek? Önce süreç olarak doğru yönetilmeyen; baskı, dayatma ve istişaresizlik ile terör gölgesinde örselenen irademiz için uyarmıştım.

Şimdi de bunca derdi ve ekonomik zorluğu olan bir memlekette, zafer kazanmış komutan edasıyla çıkılan kürsülerde, hisselerine zerre mahcubiyet düşmeyen muhalefet liderlerinin, muhalif seçmenin hissiyatını hâlâ görememiş olmalarına dair bende oluşan hissiyat şudur: Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun! Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!"