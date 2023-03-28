İYİP'ten istifa edeceği iddia edilen Ağıralioğlu hakkında açıklama: 'Görüşme gerçekleşmeyecek'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine açıklamada bulundu.

Zorlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir.” (ANKA)