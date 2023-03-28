İYİP'li Ağıralioğlu'nun partisinden istifa edeceği iddia edildi

22 Mart'ta yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifakı'ndaki diğer partileri ve HDP'yi hedef alan İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, içerisinde bulundukları Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti.

Ağıralioğlu'nun, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceği ve partisinden istifa edeceği iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Yavuz Ağıralioğlu dün Sn. Meral Akşener ile telefonda görüşüp randevu aldığını vedalaşmak ve helalleşmek için görüşmeye gideceğini, akabinde istifa edeceğini paylaştı."