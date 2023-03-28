İYİP'li Ağıralioğlu Selvi'ye konuştu: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim

22 Mart'ta yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifakı'ndaki diğer partileri ve HDP'yi hedef alan İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan siyasetçi, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabında paylaştığı "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" mesajına da açıklık getirdi. Selvi, detayları şöyle paylaştı:

"Partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını anlattı. Partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizdi. İlkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti."