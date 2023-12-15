İYİP’ten ihraç edilen Ümit Dikbayır’ın suç duyurusuna konu olan ses kaydı ortaya çıktı

İYİP’ten ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİP Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİP Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Dikbayır’ın bir süredir başdanışmanı olan Enes Gök’ün özel kalem müdürü Esma Bekar’ın talimatıyla Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİP Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı, bu görüşmenin Gök tarafından korkuyla kayıt altına aldığı belirtildi.

Görüşmede, Gök’ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği belirtildi.

Ayrıca Dikbayır’ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceği söylendiği iddia edildi. İddiaya göre görüşmede Dikbayır’ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiği de belirtildi.

Takip cihazları da olabilir

Dikbayır kendisinin danışmanı aracılığıyla takip edilmesinin istenmesinin yasa dışı amaç kapsamında olduğunu, danışmanına suça iştirak teklif eden kişilerin çevresinden başka kişilere de bu teklifi yaptığını belirterek evine ya da iş yerine takip cihazları konulduğuna ilişkin de şüphe olduğunu söyledi.

Dikbayır, şüpheliler hakkında kamu davası açılarak şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

Ses kaydı ortaya çıktı

Sosyal medyada yer alan ses kayıtları Dikbayır’ı doğruladı.

Eski İYİP Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan’ın, “Biz seni bir yere koyacağız. (Esma Bekar) Seni bir telefonla İstanbul’a gönderir bir telefonla meclise alır bir telefonla genel merkeze alır. Genel başkanın Esma’ya sonsuz bir güveni var ne Ümitler, ne Oğuzlar, ne Mehmetler gelmiş geçmiş elinden Esma orada 18 yıldır sabit” ifadeleri yer alırken, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak’ın, “Yarın bir disiplin kuruluna gider ne bileyim bir şey olur” dediği duyuluyor. Selçuk Kılıçaslan konuşmanın devamında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır için, “İtibarsızlaştırmamız lazım, etrafına boşaltmak için. İşi Bitti” şeklinde konuşmalarına devam ettiği duyuluyor.