İYİP'ten İhraç edilen Dikbayır: Bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİP'ten ihraç edilmesine ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Hakkındaki iddiaların boş açıktığını söyleyen Dikbayır, taciz iddiasına ilişkin "Şimdi yarın bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı yalan beyandan ve iki tane yalancı şahitlikte bulunan kişileri de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edeceğim" dedi.

Ayrıca Dikbayır, TBMM'deki görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Dikbayır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

'Basında partimi yıpratmışım'

İhraç edilmemin sebebi basında partimi yıpratmamdı. Merkez Disiplin Kurulu'nun ve genel başkanın iddiaları bu yöndeydi. Basında partimi yıpratmışım. Bir diğer iddia maalesef, o kelimeyi kullanmaktan dahi imtina ediyorum, çok üzülüyorum. Taciz iddiasıydı… Bir diğer sebep de Sakarya mitingine giden malzemelerin parasını benden istediler bir diğer neden de oydu.

'Derdim sadece kendimi bu iftiralardan kurtarmaktı

Tabii gele gele bu iddiaların asılsız mesnetsiz ve doğru olmadığı ortaya çıktı. Son olarak geldiğimiz nokta benim partiyi basının önünde yıldırmış olmam. Ama şunu unutuyorlar ben partimi basının önünde hiç konuşmadım. Basının önünde bu konuşmaları yapan sayın Meral Akşener’di, İYİ Parti Genel Başkanı’ydı. Hem grup toplantısında hem de gittiği yerlerde bunu dile getiren kendisiydi. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım. Ben çok ciddi, çirkin iftiralarla karşılaştım. Benim derdim sadece kendimi bu iftiralardan kurtarmaktı.

'Hani ben belediyelerle ticari iş yapmıştım?'

Süreç buraya gelinceye kadar daha önce başka iddialar da atılmıştı. Genel Başkan'ın banka hesaplarını incelettiğim, belediyelerle ticari iş yaptığım. Bir Twitter sayfasını açtırdığım, bunun üzerinden partiyi yıprattığım gibi iddialar vardı. Bunların hepsi boşa çıktı. Sorma sırası bende. Hani ben Genel Başkanın ve ailesinin, özel kaleminin banka hesaplarını inceletmiştim? Niye beni bundan ihraca sevk etmediniz? Hani ben belediyelerle ticari iş yapmıştım? Neden beni bunlardan dolayı disipline sevk etmediniz, başka uydurma iftiralardan disipline sevk ettiniz? Şimdi ben baktım gördüm ki bu vatandaşlar kulaklarının üstüne yatacaklar. Ben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdim. Dedim ki; ‘Bu iddiaların devlet yoluyla araştırılması, kamuoyuna açıklanması…’ Şimdi yarın bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı yalan beyandan ve iki tane yalancı şahitlikte bulunan kişileri de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edeceğim. Sonuna kadar da götüreceğim.

'Bağımsız olarak devam edeceğim'

Bundan sonraki siyasi kariyerime bağımsız Sakarya Milletvekili olarak devam edeceğim. Vatandaşlarımızın sorunlarını Ankara’ya taşıyacağım.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda grup toplantısında konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" sözleriyle İYİP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı hedef aldığı iddia edilmişti.

Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmiş ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Dikbayır, önce istifa istifa edeceğini duyurmuş ardından “İstifam söz konusu değil. Ben bu partinin kurucusuyum, benim emeğim var. Vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim” demişti.

Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİP Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar vermişti.