Ümit Dikbayır İYİP'ten ihraç edildi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle suçlanan İYİP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİP Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi.

İhraç kararı ile ilgili yarın İYİP tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda grup toplantısında konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" sözleriyle İYİP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı hedef aldığı iddia edilmişti.

Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmiş ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Dikbayır, önce istifa istifa edeceğini duyurmuş ardından “İstifam söz konusu değil. Ben bu partinin kurucusuyum, benim emeğim var. Vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim” demişti.