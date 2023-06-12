İYİP'ten GİK sonrası açıklama: 'Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı...'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin bugün yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız" ifadelerini kullandı.

Zorlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugünkü GİK toplantısında "seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan büyük kongre" hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

"İYİ Partimiz, kongre sürecinin bir gereği olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildiği üzere, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da 3. Olağan Büyük Kurultayı’nı gerçekleştirecektir" diyen Zorlu şunları kaydetti:

"İYİ Parti ailesi, bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir.

Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi, ‘ben’ değil ‘biz’ olabilmenin adresidir. İYİ Parti, tüm mensuplarıyla Türkiye’nin umudu ve milletinin sesi olan genel başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir. Büyük Türk milletine saygılarımızla.”