İYİP'te bir istifa daha: 'Para ve menfaate dayalı ilişkiler'

İYİP 27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İYİP'in kurucularından 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican’ın ardından İYİP'te üst düzey bir isim daha istifa etti.

İYİP Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'İddiamızdan vurulduk'

İstifasına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Küçükali, şu ifadeleri kullandı:

"İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük. Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını ‘başkaları adına utanarak’ gördük."