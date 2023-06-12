Ahat Andican İYİP'ten istifa etti

İYİP'in kurucularından ve 27’nci dönem milletvekili Ahat Andican, partisinden istifa etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" dedi.

"Mücadele devam etmelidir" diyen Andican, "Bu nedenle “Partisiz Muhalefet” saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.