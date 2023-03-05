İYİP'ten Cumhur İttifakı'na davete ortak yanıt: 'Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı hedef alan açıklamalarının ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İYİP'i Cumhur İttifakı'na davet etti. İYİP cephesinden ise "Cumhur İttifakı'na katılacak" iddialarına yanıt geldi.
İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Başkan Başdanışmanları Turhan Çömez, Birol Aydemir, Ahmet Eşref Fakıbaba ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda “Biz İYİ Parti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız. Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.
Biz @iyiparti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) March 5, 2023
Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız.@ComezTurhan @BirolAydemir15 @aefakibaba@SBugraKavuncu
Biz @iyiparti olarak,— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) March 5, 2023
AKP/Cumhur İttifakı ile,
Asla birlikte olmadık, Olmayacağız.
Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız.@BirolAydemir15 @aefakibaba@SBugraKavuncu@TCAytunCiray
Biz @iyiparti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) March 5, 2023
Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız.@ComezTurhan @BirolAydemir15 @aefakibaba@SBugraKavuncu@TCAytunCiray