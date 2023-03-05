İYİP'ten Cumhur İttifakı'na davete ortak yanıt: 'Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı hedef alan açıklamalarının ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İYİP'i Cumhur İttifakı'na davet etti. İYİP cephesinden ise "Cumhur İttifakı'na katılacak" iddialarına yanıt geldi.

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Başkan Başdanışmanları Turhan Çömez, Birol Aydemir, Ahmet Eşref Fakıbaba ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda “Biz İYİ Parti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız. Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.