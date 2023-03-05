BBP Genel Başkanı Destici: İYİP'i Cumhur İttifakı'na davet etmek etik olur

Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sofra büyümek zorunda, bunu kimse durduramaz” sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Peki kimi davet edecek, kimi oturtacak, ziyaretlerine baktığında bunu görüyoruz. Depremde açıkça devlet düşmanlığı yapmış, ‘Bu devlete düşman olmak gerekir’ diyen sözde milletvekili ama terörist olan insanları ya da partilerini davet ediyor. Yarın eğer masadan adaylığı resmi olarak açıklandığında göreceğiz ki; PKK’nın siyasi şubesi HDP’nin de kapısını çalacak ve onu da masaya davet edecek.”

'İYİP'ten herhangi birisiye bir görüşmemiz olmadı'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, “İYİP'in Cumhur İttifakı’na katılmasından da memnuniyet duyabiliriz” ifadelerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Halen aynı düşüncedeyim. Bu konu üzerinde İYİ Parti’den herhangi birisiyle bir görüşmemiz olmadı. Zaten bu aşamada olması da uygun olmaz. Yarın altılı masa, beşli masa açıklamasını yapar, artık İYİ Parti’siz yoluna devam edeceğini açıklar ve cumhurbaşkanı adaylığını da ilan ederse ondan sonra hem İYİ Parti’nin diğer partilerle görüşmesi etik olur hem de bizim gibi siyasi partilerin de onlarla görüşmesi veya Cumhur İttifakı’na davet etmesi etik olur diye düşünüyorum.”

Destici, Ersan Şen’in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin gündeme dair soruyu ise “Ersan Şen hoca uzun zamandır cumhurbaşkanı aday adayı gibi çalışıyordu. Altılı masada yaşanan bu süreç biraz Ersan hocayı heyecanlandırmış gibi gözüküyor” diye yanıtladı. (AA)