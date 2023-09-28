İYİP'ten CHP'ye 10 büyükşehirde aday çıkarmaması için çağrı

İYİP, 31 Mart'ta yapılması beklenen yerel seçimler için CHP'ye "10 büyükşehirde aday çıkarmama" çağrısında bulundu.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerin ardından Millet İttifakı'na mensup olan İYİP, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurmuştu. İYİP'in kararının ardından İYİP ve CHP'li isimler tarafından konuya ilişkin açıklamalar yapılmış ve zaman zaman gerilimler yaşanmıştı.

'CHP bu illerde aday çıkarmamalı'

"AKP-CHP yarışında her zaman kazanan AKP oluyor" diyen İYİP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "AK Parti’ye kaptırmamak için" CHP'nin 10 büyükşehirde aday çıkarmamasına dair çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yörükçüoğlu; CHP'nin İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da belediye başkanı adayı çıkarmamasını istedi.

2019 ve 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİP'in üzerine düşeni yaptığını ve sıranın CHP'de olduğunu iddia eden Yörükçüoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı.

AK PARTİ-CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor. Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük. Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer.

Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de."

Yörükçüoğlu'nun teklifinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer almaması dikkat çekti. İYİP geçtiğimiz günlerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'yi aday göstermişti.