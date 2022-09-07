İYİP'ten Barış Yarkadaş hakkında 'iftira' gerekçesiyle suç duyurusu

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayında partisine ve parti yöneticilerini kastederek söylediği sözler nedeniyle gazeteci Barış Yarkadaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün suç duyurusunda bulundu.

Uğur Poyraz adına avukatı Eray Gülcü’nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün yaptığı suç duyurusunda Yarkadaş’ın Türk Ceza Kanunu’nun 267/1 ve 278. Maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi.

İYİP adına yapılan suç duyurusunun metninde "Barış Yarkadaş tarafından, şikayetimize konu beyanlarına ilişkin bir bilgi, belge sunulamadığı takdirde de bu sefer de TCK 267/1’de düzenlenen ‘iftira’ suçu oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanlarını, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını, Belediyelerin İdari Kadrolarını, müvekkilim de dahil olmak üzere İYİ Partinin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur" denildi. (ANKA)