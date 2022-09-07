CHP'li Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması sonrası İYİP'ten istifa

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklinde bir soruya "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.

Tekin'in sözleri özellikle İYİP'te tepki çekmişti. Tekin'in sözleri İYİP'de istifa getirdi.

İYİP Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Tekin'in açıklamasına tepki göstererek görevinden ayrıldı. Partisine istifa dilekçesini sunan Özışık, “Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar” diyerek CHP’li Tekin’in HDP açıklamasını hedef aldı.