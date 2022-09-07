İYİP'li vekil: Cumhurbaşkanlığı sistemi HDP'yi Türk siyasi hayatının şantajcısı yaptı

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'ye bakanlık tartışmalarına ilişkin konuştu.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katılan Ağıralioğlu "Biz kiminle yol yüreyeceğimize kendisi karar veren bir partiyiz. İnsanlar istedikleri partilerle siyasi ortaklık yapabilirler. Terörle kim mesafesini ayarlayamıyorsa babamız olsa aramıza mesafe koyarız" dedi.

HDP'nin olduğu masada olmayacaklarını dile getiren Ağıralioğlu, "Bizim üzerimizden Kürtlerin rencide edilmesine izin vermeyiz. Terör diyoruz, Kürt demiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi HDP'yi Türk siyasi hayatının şantajcısı yaptı. 'Efendim bizim oyumuz olmazsa...' gibi Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'na da zaman zaman parmak sallayan ve bu avantajını demokrasiye şantaj yapma organizasyonuna çeviren bir sistem var" diye konuştu.