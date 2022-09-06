Demirtaş'ın basın danışmanından 'Öcalan' açıklaması: Sözleri bağlamından koparıldı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil, Kobani davasının bugünkü duruşmasında Demirtaş'ın sarf ettiği sözlerin 'aceleyle haberleştirilirken bağlamından koparılarak aktarıldığını' söyledi. Karavil, "Demirtaş'ın savunmasının SEGBİS tam çözümü, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunması, "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir." sözleriyle gündem olmuştu.

Karavil, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"1- Demirtaş bugün duruşmada bir saati aşkın süre savunma yaptı. Sorunların silahla, şiddetle çözülemeyeceğini, PKK'nin silahları bırakması gerektiğini, bunun için de Öcalan ile görüşülmesi gerektiğinin doğru olacağını belirtti.

2- Demirtaş'ın savunması haberleştirilirken acele edildiğinden, sözleri bağlamından koparılmıştır. Durum budur ve Demirtaş bu görüşünü istikrarlı bir şekilde defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır.

3- Ayrıca, Demirtaş'ın savunmasının SEGBİS tam çözümü, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."