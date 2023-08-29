İYİP'ten Ankara ve İstanbul için aday açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in parti liderlerine yerel seçimlere tek girme çağrısı hakkında konuşan İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yanıt beklediklerini söyledi.

İttifak sistemine başından beri karşı olduklarını kaydeden Zorlu, “Bir süre sonra apartman yönetimlerinde, kooperatiflerde, her yerde ittifak kurmak için çağrı oluşacak. Böyle bir siyaset olamaz. Buna artık bir dur demeliyiz. Biz başından beri bu sistemin getirdiği dayatmanın karşısında olduk. Bu tutarlılık içinde bu çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı yerine getirme gayesi içerisinde olacağız. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere diğer siyasi partilerden ne cevap gelecek hep birlikte göreceğiz” dedi.

İstanbul ve Ankara sorusu

Zorlu, “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın karşısına aday mı çıkaracaksınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“2019 seçimlerindeki göreli başarının ortaya çıkışında İyi Parti'nin büyük bir çabası oldu. Bu iş birliği zaten bizim teklifimizdi. Biz o zaman sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bugün bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar. Ama biz çok net bir şey koyduk ortaya; biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz.”