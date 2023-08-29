İttifak partileri Akşener'in konuşmasını değerlendirdi: 'Hep birlikte kaybettik'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Afyon'da yaptığı konuşmasında Millet İttifakı'nın işleyişini ve aldığı kararlara yönelik eleştirilerde bulunmuş, yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek tüm siyasi parti genel başkanlarına “Seçime ayrı ayrı girelim” çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Akşener’in sözlerine ilişkin soruyu, “Yanıtlarsam Sayın Akşener’e nezaketsizlik yapmış olurum" diyerek cevapsız bırakmıştı.

Deva, Gelecek ve Saadet Partisi yetkilileri, Akşener'in söz konusu açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Düne takılmadan önümüzdeki süreci konuşmak gerekiyor'

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Akşener’in Afyon konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Düne takılmadan önümüzdeki süreci konuşmak gerekiyor. Dün dünde kaldı, Türkiye’nin önemli sorunlarına odaklanmak gerekir. Bu tartışmaları kamuoyu önünde yapmak fayda sağlamaz” değerlendirmesini yaptı.

Kaya, Akşener’in ‘yerel seçimlere ayrı ayrı girelim’ çağrısına ilişkinse, partisinin bu çağrıdan önce tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme kararı aldığını, çalışmalarını da bu yönde sürdürdüklerini ifade etti. Akşener’in ifade ettiği gibi sınırlı sayıda bazı işbirliklerinin olabileceğini de belirten Kaya, bu işbirliklerinin seçim sürecine girince netleşeceğini söyledi.

'Beraberce bir işbirliği yaptık, başaramadık'

Gelecek Parti Milletvekili Selçuk Özdağ ise Akşener'in konuşmalarına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Beraberce bir işbirliği yaptık, başaramadık. Yenilgi yalnızdır, kimse sahiplenmez. Hepimizin az veya çok vebali, az veya çok sevabı var. Biz siyaset kurumu olarak bunlardan ders alarak görevimizi nasıl yapabiliriz bunu düşünmeliyiz. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçek gündem ittifak, işbirliği ve bu işbirliğindeki hatalar değil. Gerçek gündem Türkiye’de demokrasi, refah, adaletin inşasına duyulan ihtiyaç.”

Akşener’in ‘ayrı ayrı girelim’ çağrısını “temenni” olarak yorumlayan Özdağ, “Gelecek Partisi olarak biz kendi adaylarımızı çıkaracağız, güçlü olduğu yerlerde Saadet Partisi'ni destekleyeceğiz. Belli yerlerde tek adam sistemine, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı işbirliklerine de açık olacağız, bir araya geleceğimiz yerler olacak. Akşener de bunu söyledi” dedi.

'Sadece Kılıçdaroğlu kaybetmedi, hep birlikte kaybettik'

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Akşener’in konuşmasında ‘yeniye dair’ bir şey olmadığını belirterek, “Sayın Akşener, daha öncesinden bildiğimiz cümleleri kurdu, daha önceki açıklamalarına benzer açıklamalar yaptı. Millet İttifakı bileşenleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı iki belediye başkanı olarak hep birlikte kaybettik. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmedi” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde ittifak kurmanın zaten söz konusu olamadığını, ittifakın genel seçimlere ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine özgü bir durum olduğunu kaydeden Şahin’se “Yerel seçimlerde ittifaklar ‘işbirliği modellerine’ döner. Zaten Sayın Akşener de ‘ittifaka hayır, işbirliğine açığız’ dedi” değerlendirmesini yaptı.