Akşener'den seçim çağrısı: Tüm siyasi partiler seçimlere ayrı girelim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar’da açıklamalarda bulunuyor.
Akşener’in, önemli mesajlar vereceği ifade edilen konuşmasına kaybedilen seçimlere işaret ederek başladı. Seçimlerin üzerinden 90 gün geçtiğini vurgulayan Akşener, iktidarın bu süre içindeki faaliyetlerini değerlendirdi.
Akşener, "Bugün hep birlikte buradayız, inanıyorum ki her yıl artarak burada olacağız. Yeni bir yola çıkmak için buradayız” dedi.
Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ne söylersek söyleyelim kimseye dinletemedik. Biz millet iradesini savunduğumuz için hainlikle suçlandık. Bizi iktidara yanlamakla suçladılar. Peki bunun sonucunda ne oldu? En ufak kâr sağlamayan, pazarlık yapmayan kim oldu? Biz olduk. Biz makam peşinde olsaydık, saraylar vaat edilirken elektriği kesilen salonlardan haykırmazdık.
- Üstelik ne acıdır ki, sadece iktidar mensuplarıyla değil; biz, âdeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da, mücadele ettik. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık.
- Faydasız siyasetten milletin affına sığınırız. Ben sustum ama 'yüzde 60 ile kazanırız' diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum ama o verileri yırtıp atanlar susmadı. Bu sessizliği sürdürmek artık mümkün değildir.
- Yaptığımız tüm kamuoyu araştırmalarında Erdoğan karşısında ilk kez iki arkadaşımızın rahatlıkla seçimi kazanacağını gördük. Bunun üzerine ben de milletimize bir söz verdim; 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak dedim. Çünkü ben iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını gördüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim.Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Özür diliyorum.
- Bu saatten sonra, ne bizim, ne de aziz milletimizin; heba edecek oylarımız yok. Birilerinin ihtirasları uğruna boşa akıtacak terlerimiz yok. Kendisine kariyer kovalayanlar için harcayacak mesaimiz de yok
- Tüm siyasi partilere açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum; hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Türk siyasetinin bugün içinde olduğu siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız! Biz varız, sizleri de bekleriz.