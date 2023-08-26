Akşener'den seçim çağrısı: Tüm siyasi partiler seçimlere ayrı girelim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar’da açıklamalarda bulunuyor.

Akşener’in, önemli mesajlar vereceği ifade edilen konuşmasına kaybedilen seçimlere işaret ederek başladı. Seçimlerin üzerinden 90 gün geçtiğini vurgulayan Akşener, iktidarın bu süre içindeki faaliyetlerini değerlendirdi.

Akşener, "Bugün hep birlikte buradayız, inanıyorum ki her yıl artarak burada olacağız. Yeni bir yola çıkmak için buradayız” dedi.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: