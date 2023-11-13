İYİP'ten Akşener'in sözlerine açıklama: Erdoğan'ın Anayasa değişikliği paketiyle ilgisi yok

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener dün yargıdaki krize ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Anayasa değişikliği yapılabilir bu ülkede. Onunla ilgili çeşitli öneriler ortaya konur, kabul görürse de milletimiz kabul ederse de o anayasa değişiklikleri olur" demişti. Akşener'in bu sözleri İYİP ile AKP arasında bir Anayasa değişikliği konusunda uzlaşı işareti olarak yorumlanmıştı.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine kastettiklerinin Erdoğan'ın ve AKP'nin çağrı yaptığı anayasa değişikliği paketiyle ilgisi olmadığını öne sürdü. Zorlu, partisinin yerel seçimler öncesinde getirilebilecek böyle bir anayasa paketinin parçası olmayacaklarına yönelik tutumunun devam ettiğini belirtti.

"AKP ile işbirliği arayışı" yorumlarını "art niyetli" diye niteleyen Zorlu şunları kaydetti:

“Bu konuyu manipüle eden çevrelerin konuyu bir de iş birliği arayışına getirilerek bir bütün halinde sunmaya çalışması son derece art niyetlidir.

Biz yeni anayasa yeni bir kanun yapılması dahil olmak üzere bu konuda gerçekten çok sağduyulu, kendi içinde yoğun tartışmalar yürüten bir siyasi partiyiz. Bir başörtüsü teklifi getirildi seçimden önce ve bu teklifin ardından siyaset eksenle bir tartışma başlatıldı. İYİ Parti olarak o günlerde bir şey gördük, bunun bir siyasi araç olarak kullanılacağını gördük ve sağduyu içerisinde bu problemin Türkiye’nin gündeminden kalkmasını sağlayan yegane parti olduk.

Şimdi ortaya konulan bu iddialarda çok açık bir yanlışlık var. Sayın Genel Başkanımızın dün ifade ettiği Türkiye’de geçmişte de anayasa yapımları gerçekleştiği maddeler halinde tek tek, birçok değişimler yaşandı. Anayasalar elbette değiştirilemez metinler değildir zaman zaman değişiklikler yapılabilir.

Ama kastettiğimiz şey Sayın Erdoğan’ın ve AK Parti’nin bugün bize getirmeye çalışacağı, çağrı yaptığı anayasa değişikliği paketi ile ilgisi yoktur. Bu bir ilkesel genel tutumun ortaya konmasıdır.

Dolayısıyla biz zaten, bu konu ilk sorulduğunda özellikle yerel seçim öncesinde getirilebilecek böyle bir adımın asla parçası olmayacağımızı çünkü seçim rekabetini etkilemeye yönelik bir teşebbüs sayılacağını ifade etmiştik. Bu tutumuz aynen bu şekilde devam ediyor."

İstifalara ilişkin açıklama

Basın toplantısında partisindeki istifalara ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Zorlu "Aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici gerçek dışı iddialarda ifadelerde bulunan arkadaşların değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum çünkü İYİ Parti’ye yapılan bu saldırılara bu şekilde ortak olma niyeti taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız” diye konuştu.