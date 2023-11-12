Akşener'den 'yargı krizi' yorumu: 'Türkiye iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı bir etkinliğin ardından soruları yanıtlarken, Erdoğan'ın "yargı krizi"nde hakem görevini bir an önce üstlenmesi gerektiğini savundu.

Yaşanan krizi "devlet krizi" diye niteleyen Akşener devlet kurumlarının kendi arasındaki kavgayı tehlikeli bulduğunu söylerken meselenin "bu düzenin korunması" olduğu görüşünü de ifade etti: "Zaten etrafımız ateş çemberi. Pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye sakinliğini iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda."

Akşener Anayasa'nın değiştirilebileceğini, çeşitli önerilerin ortaya konulup tartışılabileceğini de kaydetti.

Bugün Ankara’da, Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Maziden Atiye Milli Yükseliş" programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener "yargı krizi"ne ilişkin şunları söyledi:

'Bu bir devlet krizi'

“Yargının bünyesinde hukukun üstünlüğünü uygulamakla yükümlü olan bu kurumların kavgasını çok ciddiye alıyorum. Bunun bir devlet krizi, anayasa krizi olduğuna inanıyorum. Nitekim böyle inandığımız için de ilk defa bizim partimiz bu konuda tavır koydu ve benim imzamla da bir büyük, üç sayfayı geçen önerilerimizin de içinde yer aldığı bir açıklama yaptık. Ayrıca bu krize sebep olan kurumların mensupları hakkında da biz suç duyurusunda bulunduk, takip ediyoruz. TBMM’yi de çok zor durumda bırakan, milletvekillerinin kıymet-i harbiyesini düşüren, buna karşılık hukukun üstünlüğü konusu zaten tartışma konusuydu Türkiye'de. O konuyu tamamen gerçek haline getiren ve hukukun, adaletin uygulanmasını ortadan kaldıran, kim güçlüyse onun hukukunun ve hakkının önde olduğu bir Türkiye'yi gösteriyor bu. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bu bir devlet krizi. Sayın Erdoğan bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, onun bu konuda yol vermesi söz konusuysa bu çok tehlikeli, son derece yanlış bir konu.

'Anayasa değişikliği yapılabilir'

"Kendisinin ve bu konuda ona akıl verenlerin aklını başına almaları lazım. Birincisi bu. İkincisi anayasa değişikliği yapılabilir bu ülkede. Onunla ilgili çeşitli öneriler ortaya konur, kabul görürse de milletimiz kabul ederse de o anayasa değişiklikleri olur. Ama şu anda var olan Anayasa’yı eğer siz askıya alırsanız, var olan Anayasa’nın hükümlerini yok kabul ederseniz, maddelerine itiraz ederseniz, ama şu anda geçerli olandan bahsediyorum, o zaman o ülkede hukuk kalmaz, anayasa çiğnenmiş olur. Son derece yanlış bir durumdur. Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal anayasamızın kendisine vermiş olduğu hakemlik, uzlaştırma görevini ve hukukun üstünlüğünü zedeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını ortaya koymak, bu konuda bir tavır koymak zorundadır.

'Türkiye iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmeli'

"İYİ Parti bu konuda hukukun yanındadır. Devlet kurumlarının ve aynı zamanda hukuk uygulamakla görevli kurumların kavgasının birbirine düşmesinin önüne geçilmesi lazım. Bunu gerçekten çok önemli buluyorum. Hatta bugün bir internet sitesinde, OdaTV'de bir yazı okudum. Yani okunmasını tavsiye ederim. Kayhan Uygur Beyefendi'nin yazdığı yazıyı da herkese okuması için tavsiye ediyorum. Sayın Erdoğan başta olmak üzere. Bir tarihçi olarak o gözle baktığımda yani umarım tarih tekerrür etmez ülkemizde. Zaten etrafımız ateş çemberi. Pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye sakinliğini iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda. Şayet anayasa değiştirilecekse onlar önerilir. Onlar üzerinde tartışılır bu başka bir şey. Bunu derhal bugün itibariyle herkes aklını başına alıp düzeltmek zorundadır.” (ANKA)