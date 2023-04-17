İYİP'ten AKP'ye geçen Özvarinli hakkında suç duyurusu

İYİP Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli, milletvekili adayı gösterilmemesinin ardından AKP'ye katılmış ve eski partisine yönelik "Bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'yla diz dize oturup bu memleketin pazarlığını yapanlara emanet etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİP, Özvarinli'nin ortaya attığı "FETÖ" iddialarının asılsız olduğunu belirterek, hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, "İyi Parti’yi ve kadrolarını karalamak amacıyla öne sürülen, kaynak ve maksadını bildiğimiz bu ahlaksız ithamların, yargı yoluyla da çürütüleceğine olan inancımız tamdır. Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz’ın gözetiminde yürüyecek hukuki süreç ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacağımızı bildiririz" denildi.

Özvarinli, AKP'ye katıldıktan sonra şunları söylemişti: "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Ben, karşı tarafın belki de en çetin ceviz, kaya parçalarından birisi olarak, aldı getirdi sayın bakanım ve bu kutlu davaya tabiri caizse monte etti. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'yla diz dize oturup bu memleketin pazarlığını yapanlara emanet etmeyeceğiz. Her insan doğruyu söyleyemez."