Akşener’in aday listesine almadığı danışmanı AKP’ye geçti

AKP'nin Kayseri milletvekili adayları düzenlenen bir programla kamuoyuna tanıtıldı. Programa katılan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Hasan Sami Özvarinli, partisinden istifa ederek AKP'ye üye olduğunu açıkladı.

Toplantıda Özvarinli ile AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yan yana oturması dikkat çekti.

14 Mayıs seçimleri için İYİP'ten Kayseri milletvekili aday adayı olarak başvuran ancak aday listesinde yer almayan Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİP yönetimine tepki gösterdi.

Bir süredir listelerdeki isimleri eleştiren Özvarinli, bugünkü paylaşımında, “Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta” ifadelerini kullandı.