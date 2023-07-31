İYİP'ten AKP ve MHP ile ittifak öneren vekiline: 'Bizi temsil etmiyor'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Tüm Emekliler Derneği'nde basın toplantısı düzenledi. En düşük emekli maaşının asgari ücret altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Zorlu, kök aylıklarının yeniden düzenlenmesi ve kademeler arasındaki emekli maaşlarına da seyyanen zam verilmesi çağrısı yaparken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile işbirliği yapılmasını isteyen İYİP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun görüşlerinin partiyi yansıtmadığını ve kişisel olduğunu belirten Zorlu, “Ortaya konulan bu görüş vekilimizin kendisine aittir. Bu görüş partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir” dedi.

Zorlu, yerel seçimlerde politikalarına dair ise “Seçim işbirliği taktiksel bir meseledir. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Ama hiç kimse İyi Parti’ye bu konuda bir baskı yapmaya kalkmasın. Böyle bir şeye asla izin vermeyeceğiz. Bu seçimlerin parlayan yıldızı olacağız” ifadelerini kullandı.