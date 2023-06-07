İYİP'te 'yerel seçim' planları: Sadece CHP ile ittifak yapılması görüşü hakim

14 Mayıs seçimlerinde beklenilenin altında kalan ve yerel seçimler için ittifaksız katılımı gündemine alan İYİP'te seçeneklerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bazı il başkanları, bir araya geldikleri İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini” söyleyerek yerel seçimler için de 'ittifaksız yöntem' önerisi sundu. Bazı il başkanları ise 2018’deki yerel seçimlerde ittifakın yararlı olduğuna ve CHP ile tekrar ittifak yapılabileceğine dikkat çekti. Buna karşın il başkanlarındaki hakim görüş, Altılı Masa'daki CHP dışındaki partiler ile 'ittifak yapılmaması' yönünde oldu.