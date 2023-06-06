Akşener'den 'genel başkanlık' talimatı: 'Aday olmak isteyenlerin önü kesilmesin'

Partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkanlık için aday olmak isteyenlerin önünün kesilmemesini istedi.

Toplantıda CHP ile yerel seçimler ittifak konusu da ele alındı, iki partinin aday çıkaracağı iller konusunda sağlıklı bir çalışma yapılması gerektiği ve bunun net biçimde sağlanamaması durumunda ittifak kurulmaması gerektiği görüşü ortaya atıldı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Akşener, partisinin il başkanlarıyla dün yaptığı toplantıda geride bırakılan seçim süreci ile yaklaşan kongre ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl başkanlarının eleştiri ve önerilerini dinledi.

'İttifak politikası pek çok ilde olumsuz etki yarattı'

İYİP'in oy oranının ve milletvekili sayısının bir önceki seçime göre hemen hemen aynı kalmasının parti için bir başarı sayılamayacağı tespitinin yapıldığı toplantıda il başkanları, seçim sürecini ve alınan sonuçları kendi illeri özelinde değerlendirdi. Pek çok il başkanı iktidar partisinin adaletsiz bir biçimde yürüttüğü seçim çalışmalarına dair detaylar aktarırken, ittifak politikasının pek çok ilde olumsuz etki yarattığı görüşünü iletti.

24-25 Haziran’da gerçekleşecek olağan kongreye ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda İYİP il başkanlarının tümü, kongrede Akşener’i destekleyeceklerini ifade etti.

'İsteyen aday olsun, aday olanları kötülemeyin'

Kongrede genel başkan adayı olmak isteyen başka isimlerin çıkabileceğini belirten Akşener, aday olmak isteyen hiç kimsenin önünün kesilmemesi gerektiğini belirtti. Akşener ayrıca il başkanlarından kongrede aday olacak isimlerin kötülenmemesini, bu adaylar hakkında olumsuz eleştirilerde bulunulmamasını istedi.

Akşener, İYİP kongresinde birden fazla adayın yarışmasının mümkün ve parti için olumlu olacağını söyledi. Kongrenin bir demokrasi şölenine dönüşmesini istediğini ifade eden Akşener, sonuca delegenin karar vereceğini kaybedenin İYİP'in neferi olarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Seçimlere kendi adaylarıyla girmenin daha olumlu sonuçlar doğuracağı belirtildi

Toplantıda bir yıldan az süre kalan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar da ele alındı. Yerel seçime giden süreçte başta il başkanları olmak üzere partinin tüm kurullarıyla detaylı istişareler yapılacağı belirtilen toplantıda, il başkanları olası seçim işbirliklerine ilişkin önerilerini sundu. İl başkanlarının çoğu İYİP'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmesinin daha olumlu sonuçlar doğuracağı yorumunu iletse de, CHP ile yerel seçim özelinde bir ittifak kurulması seçeneği de tartışıldı.

CHP ile yerel seçim ittifakına şartlı 'evet'

Toplantının sonunda CHP ile bir seçim ittifakı kurulması halinde de CHP’nin ve İYİP'in aday çıkaracağı iller konusunda sağlıklı bir çalışma yapılması, işbirliğinin temellerinin sağlam kurulması gerektiği; bu net bir biçimde sağlanamazsa İYİP'in kendi adayları ile yoluna devam etmesi gerektiği ifade edildi ve bu konuda fikir birliği sağlandı.

Toplantıda ayrıca CHP dışındaki diğer partilerle işbirliği yapılmaması ve yeniden bir altı parti birlikteliği kurulmaması yönünde de değerlendirmeler yapıldı.