Gelecek Partisi Milletvekili Özdağ: AKP milletvekili verirse üç grup kurarız

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de grup kurmak istediklerini açıkladı.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelecek, Saadet ve Deva Partisi'nin Meclis'te grup kurma çalışmalarına değinen Özdağ, "TBMM'de şu anda beş parti grubu var. Altıncı grubu biz kurmak istiyoruz. Çünkü grup kurmak, milletimize iktidarın yaptığı yanlışları Meclis'te daha rahat duyurabileceğimiz imkanları tanıyor" dedi.

'Genel başkanlar, komisyonlarımız çalışıyor'

TBMM'de siyasi parti grubu kurma çalışmalarının sürdüğünü, Meclis ara vermeden bu çalışmaları tamamlamak istediklerini aktaran Özdağ, "Genel başkanlar, komisyonlarımız çalışıyorlar. Demokrat Parti de dahil 38 milletvekili var. Aksi takdirde 38 milletvekili Mecliste çok nadir basın toplantısı yapacaklar veya bir dakikalık konuşmalar dışında televizyonlar kendilerine mikrofon uzatırlarsa orada ara sıra konuşmuş olacaklar" ifadelerini kullandı.

'İsimler üzerinde takılmaya gerek yok'

Özdağ, "Bu grup hangi partinin çatısı altında birleşecek?" sorusuna, "Demokrasilerde çare tükenmez. Çeşitli alternatifler masada. O alternatifler netleşmeden bir şey söylemeyi doğru bulmam. Çünkü doğmamış çocuğa elbise biçmek doğru değil. Fark etmez, isimler üzerinde takılmaya gerek yok" yanıtını verdi.

'AKP milletvekili verirse üç grup kurarız'

Özdağ, "İki grup kurma ihtimali nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi bize biraz fazla milletvekili verirse biz oradan üç grup kurarız. Nasıl olsa fazla milletvekilleri var. Onları en azından denetleyen bir grup oluşsun. Şu an ikisi de masada; iki grup da olabilir, tek grup da. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Temennimiz odur ki güçlü bir grupla çıkalım."