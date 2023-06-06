DEVA’dan ‘Gelecek Partisi ile birleşme’ iddialarına yanıt

CHP listelerinden seçime katılan DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 milletvekili çıkarmıştı. Seçilen milletvekilleri partilerine dönerken iki partinin Meclis’te grup kurmak için gerekli sayı olan 20’ye ulaşması için görüştüğü gündeme gelmişti.

İki partinin birleşmesi ve eş başkanlık uygulanması formülünün de masada olduğu iddiası kamuoyuna yansımıştı.

DEVA Partisi karara bağlanan bir formül olmadığını duyurdu. Partinin açıklaması şöyle:

''TBMM’de grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir.''