İYİP'te kriz devam ediyor: Üyelere 'Siz de istifa etmek isterseniz...' mesajı atılıyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklamasının ardından istifa ve görevden alma haberlerinin üst üste gelmeye başladığı İYİP'te gerilim devam ediyor.

Şimdi de İYİP'ten istifa eden yöneticilerin, İYİP üyelerine "partiden nasıl istifa edebileceklerine" dair bilgilendirme mesajı ilettiği ortaya çıktı.

Parti üyelerine gönderilen mesajda, “Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti’den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu menüsünden İyi Parti’den istifa edebilirsiniz” yazıyor.

'Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor'

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan İYİP Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, “Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz” dedi.

Kavuncu açıklamasına şöyle devam etti:

“Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!"