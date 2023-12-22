İYİP'e yaptığı çağrısı yanıtsız kalan Özdağ: Her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz

İYİP'e ittifak çağrısında bulunan ancak çağrısına karşılık bulamayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Çağrımız sonsuza kadar sürmeyecek" açıklamasında bulunmuştu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamada bulunan Özdağ, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz" dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Artvin'e giden Özdağ, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, Artvin ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi. Sadece Kars ve Iğdır'da şehir merkezinde aday çıkarmayacaklarını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle devam etti:

"İlçelerde çıkartacağız. Orada vatansever bir adayı, hangi partinin adayı olur, bilmiyoruz ama kazanmaya yakın ve HDP'nin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun dışında seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz."