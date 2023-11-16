İYİP'te istifalar devam ediyor: Bir yönetici daha istifa etti

İYİP'te istifalar sürüyo. Bugün İYİP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in istifasının ardından İYİP Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Dr. Aylin Anıl Arslan da görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Arslan, “İYİ Parti tarafından alınan bu karar ve son dönemde yapılan açıklamaların belediye seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur ittifakını destekler ve mevcut iktidarı güçlendirir nitelikte olması sebebiyle İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ediyorum” dedi.

Arslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“20 yıldır kadın hastalıkları ve doğum hekimi olarak ülkeme hizmet verirken 2023 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayı olarak seçimlere katıldım. O dönemde yaşanan deprem felaketi, oradaki insanlara nasıl yardımcı olabiliriz fikri, bir hekim olarak benim ve hekim arkadaşlarımızın yaşadığı zorluklar, iktidarın yanlış sağlık politikaları sebebiyle vatandaşın doktora düşman edilmesi ve bunun sonucunda şiddet gören ve her geçen gün değersizleştirilen sağlık çalışanlarının ülkeyi terk etmesi gibi sayısız sebepler siyasete katılmamda etkili oldu. Bu süreçte beni en çok heyecanlandıran ise; muhalif partilerin bir araya gelerek ittifak oluşturması ve mevcut iktidarı değiştirme çabası olmuştur. Seçim sonrası dönemde her muhalif aday ve ittifak partilerine gönül veren seçmenler gibi büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadım ama siyasi mücadeleye devam kararı aldım. Partinin önerisi ve oluru ile Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atandım. Bugüne gelindiğinde; 81 ilde iş birliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının alınmasının başta ittifakla iktidara karşı kazanılmış büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesi olmak üzere, ülkenin menfaati açısından birçok olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikardır. İYİ Parti tarafından alınan bu karar ve son dönemde yapılan açıklamaların belediye seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur ittifakını destekler ve mevcut iktidarı güçlendirir nitelikte olması sebebiyle İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ediyorum.

28.Dönem Hatay Milletvekili adaylığım döneminde ve görevim sürecinde birlikte yol yürüdüğüm, çalışmaktan onur duyduğum tüm arkadaşlarıma ve İYİ Partililere teşekkür ediyorum.”

İYİP'te istifalar sürüyor

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve istifa eden eski İYİP milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz hafta AKP'ye katıldı.

Yine geçtiğimiz hafta İYİP Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da aynı İYİP'ten istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Erdem İYİP'ten istifasını duyurduğu açıklamasında İYİP'in tüm illerde yerel seçimlere ayrı adaylarla girme ısrarını eleştirdi.

İYİP Ankara milletvekili Adnan Beker de bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yaptığı açıklamada "2019 Yerel Seçimlerinde sizlerin teveccühü ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildim" ifadelerini kullanan Beker, dört yıl boyunca bu görevi "büyük bir özveriyle" yerine getirdiğini savundu.