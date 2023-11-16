İYİP Ankara milletvekili Beker partisinden istifa etti

İYİP Ankara milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yaptığı açıklamada "2019 Yerel Seçimlerinde sizlerin teveccühü ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildim" ifadelerini kullanan Beker, dört yıl boyunca bu görevi "büyük bir özveriyle" yerine getirdiğini savundu.

Açıklamasında 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri için parti içindeki temayül yoklamasında "rekor oy" alarak Ankara 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu ve seçildiğini anlatan Beker partisinden istifasını şu sözlerle duyurdu:

"İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum."