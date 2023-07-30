İYİP'li Zorlu'dan yerel seçim açıklaması: İşbirliği gündemde yok

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Elbette seçim işbirliği siyasetin bir gerçeği. Ancak İYİ Parti’nin esas hedefi, kendi kadrolarını ve politikalarını milletimizle buluşturmak' dedi.

Haber Merkezi

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin yerel seçim hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Zorlu, “Teşkilatlarımızın görüş ve önerileri ve yetkili kurullarımızın ortak kanaatleri yol haritamızdaki en önemli belirleyici olacak” dedi.

81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarma arzusunda olduklarını belirten Zorlu, “Seçim işbirliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Zorlu şöyle konuştu:

Bu aşamada İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır.

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