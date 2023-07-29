İYİP'li Hatipoğlu’ndan ittifak çıkışı: CHP’den sadece köstek gördük, AKP ve MHP’yi destekleyelim

İYİP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunarak, “CHP’den sadece köstek gördük. Eskişehir’de hiçbir destek vermediler” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın yerel seçimlerde birlikte hareket edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, İYİP'li Hatipoğlu’ndan dikkat çekici bir açıklama geldi.

T24’e konuşan bulunan Hatipoğlu, İYİP'in CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü belirterek, “Yaklaşan yerel seçimlerde partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü” dedi.

İYİP olarak genel seçim kampanyasında CHP’den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, “Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi” diye konuştu.